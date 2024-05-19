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Bodrum FK çekinmiyor

Yeşil-beyazlıların teknik direktörü İsmet Taşdemir, zor bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, “İlk maçı doğru şekilde bitirip içerideki maça avantajlı gelmek istiyoruz” dedi

HABER MERKEZİ
Bodrum FK çekinmiyor

BODRUM Futbol Kulübü 1'inci Lig Play-Off Yarı Final karşılaşması kapsamında deplasmanda Çorum FK'ya konuk olacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip Çorum'dan avantajlı skorla dönüp rövanş maçında turu geçen taraf olmak istiyor. Maçın zorlu geçeceğini belirten Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İlk maçı doğru şekilde bitirip içerideki maça avantajlı gelmek istiyoruz, elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

"MAÇ KOLAY OLMAYACAK"

Taşdemir, "Bu sene ligimize renk katan, çıktığı ilk senede çok başarılı olan, çok iyi de futbol oynayan Çorum FK ile oynayacağız. Rakibi seyrettikten sonra kolay olmadığını düşünüyorum ama elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

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