Galatasaray - Fenerbahçe maçı | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Davinson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Fred, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

MAÇ ÖNCESİ SAHA KARIŞTI!

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi sahada futbolcular arasında kavga çıktı. Abdülkerim Bardakçı ve Mert Hakan Yandaş tartışma yaşadı.

CİMBOM 1 PUAN ALIRSA ŞAMPİYON

Derbi öncesinde Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alan Galatasaray, müsabakadan en az 1 puan aldığı takdirde 2023-2024 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek.

HEDEF GALİBİYETLE ŞAMPİYONLUK

Sarı-kırmızılılar derbide mutlak galibiyet hedefliyor. Seyircisi önünde oynayacağı derbiye 3 parolasıyla çıkacak Galatasaray'da, Teknik Direktör Okan Buruk galibiyetle şampiyon olmak istediğini söyledi.

GALATASARAY'IN KOZU GOL KRALI MAURO ICARDİ

Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisinde gözler Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'de olacak. Attığı 23 golle krallık yarışında Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko'nun önünde zirvede bulunan Icardi, son haftalarda attığı gollerle şampiyonluk yolunda önemli katkı verdi.

SAHASINDA 35 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, ligde evinde yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar sahasında oynadığı son 35 lig karşılaşmasında 33 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı. Aslan RAMS Park'ta son olarak Sivasspor'u evinde yendi. Sarı-kırmızılılar ayrıca bu sezon evinde oynadığı 18 maçtan da 3 puan ayrıldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 24

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de son 24 müsabakada kaybetmedi. En son Hatayspor'a yenilen sarı-kırmızılılar daha sonra mücadele ettiği 24 maçta 22 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Ayrıca 17 maçtır da üstü üste sahadan 3 puanla ayrıldı. Aslan yediği 24 golle de ligde kalesinde en az gol gören takım konumunda yer alıyor.

Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisi öncesinde Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcu sarı kart görmeleri durumda son haftadaki Konyaspor maçında oynayamayacak.

FENERBAHÇE PUAN ALMAK ZORUNDA

Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenmesi halinde şampiyonluk şansını sürdürecek. Karşılaşmanın berabere sonuçlanması ya da sarı-kırmızılı ekibin sahadan galip ayrılması durumunda ise Galatasaray bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

EZELİ REKABETTE 400'ÜNCÜ RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette 400'üncü kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 399 karşılaşmada Fenerbahçe, 148 kez sahadan galip ayrılırken; sarı-kırmızılılar ise 128 kez kazanan taraf oldu. İki ekip arasındaki 123 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

LİGDE 134'ÜNCÜ KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 133 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 52 tanesinde Fenerbahçe, 37 tanesinde ise Galatasaray sahadan galip ayrılırken, 44 maç da beraberlikle sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 kez gol sevinci yaşadı.

İKİ SERİDEN BİRİSİ SONA ERECEK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi karşılaşması öncesinde iki takımın da ligde bu sezon sürdürdüğü iki önemli seri bulunuyor. Galatasaray, bu sezon ligde iç sahada oynadığı 18 maçın tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise deplasmanda oynadığı 18 karşılaşmada 15 galibiyet 3 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Bu akşamki karşılaşmada Galatasaray'ın sahadan galibiyetle ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin deplasmandaki namağlubiyet serisi; Fenerbahçe'nin ise puan ya da puanlarla ayrılması durumunda ise sarı-kırmızılı ekibin iç sahadaki galibiyet serisi sona erecek.

ARDA KARDEŞLER'İN 2'NCİ DERBİSİ

Derbi maçta düdük çalacak olan Arda Kardeşler, kariyerinde 2'nci kez Galatasaray-Fenerbahçe maçını yönetecek. Kardeşler, daha önce Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada düdük çalmış ve mücadele 0-0 sona ermişti.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde VAR merkezinde Fabio Maresca görev yapacak.