Manisa’da belirsizlik sürüyor

TRENDYOL 1. Lig'de son haftalarda düşmekten kurtulan Manisa FK'da henüz yol haritası belirlenmedi. Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonunun büyük kısmında ateş hattından uzaklaşma çabası gösterdi. İstikrarsız performans nedeniyle başarı gelmeyince siyah-beyazlı ekip sezonu 12. sırada tamamladı. Gelecek sezona ilişkin henüz bir hedef belirlenmezken, yeni sezonda Manisa FK'nın tesisleri kullanıp kullanmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Levent Devrim'in kalmak istediği bilinirken, yönetim tecrübeli isimle de daha anlaşmaya varmadı. Bu sis perdesiyle yoluna devam eden Manisa temsilcisinde ise sözleşmesi biten oyuncuların büyük çoğunluğunun ayrıldığı ise gelen bilgiler arasında