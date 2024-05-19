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Haberler Spor PETKİM Fener’e diş geçiremedi

PETKİM Fener’e diş geçiremedi

İlk kez mücadele ettiği Play-Off’ta güçlü rakibine 2. kez yenilen İzmir temsilcisi, sezonu kapatmış oldu

HABER MERKEZİ
PETKİM Fener’e diş geçiremedi

BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk kez yer aldığı Play- Off etabında F.Bahçe Beko ile eşleşen Aliağa Petkimspor, deplasmanda 102-72 kaybettiği rakibini İzmir'de konuk etti. Birinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken, iki ekip de savunmasını ön planda tuttu. Bu çeyreği Petkim 21-16 önde geçti. İkinci periyotta dış şutlarda etkili olan F.Bahçe farkı çabuk eritip son 5 dakikaya 28-35 önde girdi. İlk yarı konuk ekibin 36-48 üstünlüğüyle sona erdi.

HÜCUMLARDAN BOŞ DÖNDÜLER

Üçüncü çeyrekte F.Bahçe Beko dış şutlarda etkili olurken, Petkimspor ise boyalı alandan sayı üretmeye çalıştı ancak çok sayıda hücumdan boş döndü. Sertaç ve Wilbekin'in sayılarıyla sarı-lacivertliler farkı daha da açarken, İzmir ekibini ise Efianayi ve Yavuz oyunda tutmaya çalıştı. Son çeyreğe Fenerbahçe Hayes Davis'in son hücumdaki üçlüğüyle 21 sayı farkla 52-73 önde girdi. Dördüncü periyotta farkı koruyan F.Bahçe maçı 71-100 kazandı. Bu sonuçla Aliağa Petkim seriyi 2-0 kaybederek sezonu kapattı.

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