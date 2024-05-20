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Haberler Spor Arda gollerine devam ediyor

Arda gollerine devam ediyor

HABER MERKEZİ
Arda gollerine devam ediyor
İspanya La Liga'da ilk senesinde Real Madrid ile şampiyonluk yaşayan milli yıldızımız Arda Güler şov yapmaya devam ediyor. Sakatlığını tamamen atlattıktan sonra takımıyla ligde ilk 11'de yer bulmaya başlayan Arda, Villareal deplasmanında da sahne aldı. Son haftaları boş geçmeyen genç yıldız, zorlu maçta ilk yarıda 2 gol atarak takımını 4-1 öne geçirdi. Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sorloth'un 4 gol attığı maç 4-4 eşitlikle sona erdi. Takımında en yüksek notu alan oyuncu olan Arda, gol sayısını da 6'ya çıkardı.
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