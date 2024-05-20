Koreografi şovu

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin tek golle kazandığı derbi öncesinde tribünlerde şov vardı. Yaptığı koreografilerle adından çokça söz ettiren sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi için de özel bir çalışma gerçekleştirdi.

'MAYISLAR BİZİMDİR'

Sarı-kırmızılı taraftarların RAMS Park'ta yaptığı koreografi iki ayrı bölümden oluştu. İlk önce doğu tribününde kartonlarla dev 'Mayıslar bizimdir' yazısı yapıldı. Daha sonra kuzey tribününde ise üç boyutlu özel bir koreografi gösterildi.

ŞAMPİYONLUK VURGUSU

Koreografide ilk olarak bir ders tahtasının önünde yer alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve 'Ders: Tarih, Konu: Şampiyonluk' yazıları yer aldı. Daha sonra diğer tarafta Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile sarılacivertli futbolcular Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko ve Cengiz Ünder'in bulunduğu görsel gösterildi.

MERTENS DE VARDI

Son olarak ise Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in oğlu Ciro Mertens'in, Fenerbahçeli futbolcuları gösterdiği bir görsel ortaya çıktı. Öte yandan tribünlerde de 'Yaz tahtaya bir daha' ve 'Hababam Sınıfı sınıfta kaldı' yazıları ile beşinci yıldıza göndermeli pankartlar açıldı.

YABANCI BASIN MENSUPLARINDAN İLGİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışında kritik derbiye 23 yabancı basın mensubu akredite oldu. Karşılaşma için ABD, İngiltere, Portekiz, İsrail, Avusturya, Tunus, Danimarka, Fransa, Azerbaycan, Almanya, Romanya, Arjantin ile Rusya'dan 23 muhabir, foto muhabir ve kameraman, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) aracılığıyla akreditasyon yaptırdı.