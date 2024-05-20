Yıldırım, Manisa’da düğüne katıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Manisa'nın Salihli ilçesinde Fenerbahçeliler Derneği'nin eski başkanı Adnan Türkay'ın oğlunun düğününe katıldı. Taraftarlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım için özel yaptırılan bir pasta kesildi ve davetlilere dağıtıldı. Düğün merasimine Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa ve Ege Bölgesi'ndeki Fenerbahçeliler Derneği yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı. Düğün merasiminde şarkıcı Cenk Ürek sahne aldı.