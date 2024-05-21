Sultanlar zirveyi bırakmadı

GEÇTİĞİMİZ yaşadığı şampiyonlukla tarih yazan Filenin Sultanları, 2024 yılını Milletler Ligi'nin Antalya etabıyla açtı. İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı Ay-yıldızlılar ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olurken, Hollanda'yı 3-1'lik skorla geçti, İtalya'ya 3-1 yenildi. Milliler son maçında ise Fransa'ya set vermeden 3-0 üstünlük kurdu. Geçen yıl VNL'de ilk kez şampiyon olarak adını tarihe yazdıran "Filenin Sultanları", ligin ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de oynayacağı maçlar öncesinde Antalya'daki bu sonuçlarla 7 puan topladı ve VNL'de ilk haftayı 7. sırada tamamladı. Sultanlar Fransa galibiyetiyle 1.58 puan kazandı ve bu sonuçla genel sıralamadaki liderliğini de sürdürdü. Türkiye 380.92 puanla zirvede yer alırken, Brezilya 371.68 puanla ikinci, Polonya da 356.73 puanla üçüncü basamakta sıralandı.