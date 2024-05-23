NBA’de Celtıcs öne geçti

AMERİKAN Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde, Boston Celtics konuk ettiği Indiana Pacers'ı uzatmaların ardından 133-128 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Doğu Konferansı finali ilk karşılaşmasında Celtics, Pacers'ı normal süresi 117-117 biten maçın ardından uzatmalarda 5 sayı farkla yendi. Celtics'te Jayson Tatum 36 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Pacers'ta Tyrese Haliburton 25 sayı, Pascal Siakam 24 sayı, Myles Turner ise 23 sayı kaydetmesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.