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Haberler Spor Sinanoğlu’ndan Guardiola bombası

Sinanoğlu’ndan Guardiola bombası

HABER MERKEZİ
Sinanoğlu’ndan Guardiola bombası
BEŞİKTAŞ'TA 2025 yılında yapılacak olan başkanlık seçimi için adaylar netleşmeye başladı. Son olarak Beşiktaş Genel Kurul üyesi Ali Sinanoğlu adaylığını resmen açıkladı ve ilk vaadini de duyurdu. Sinanoğlu, başkanlık seçimini kazandığı takdirde teknik direktör adayının Pep Guardiola olduğunu, İspanyol teknik adamla görüşeceklerini ve kendilerini kırmayacağını ifade etti. 2016'dan beri Manchester City'nin başında bulunan ve sözleşmesi 2024-2025 yılının sonunda bitecek olan Guardiola'nın takımdan ayrılması bekleniyor.
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