Kara Kartal yüksekten uçtu

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe dominasyonuyla geçen sezonda istedikleri performanstan uzak bir görüntü çizen Beşiktaş ve Trabzonspor kritik randevuda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yeşil zemine kupa hayaliyle ayak bastı. İki takım da kendileri için pek de iyi geçmeyen sezonu Türkiye Kupası'yla kapatmak ve taraftarlarına hediye etmek için oldukça motiveydi. Bu yüzden 2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası biraz 'telafi' anlamı taşıyordu. Zorlu maçta ilk düdük sonrası iki ekip de istekli ve arzulu görüntü çizse de 14. dakikada Trabzonspor iki pasla ve Onuachu'nun bireysel becerisiyle öne geçti.

BESIKTAS HAKIMIYETI ALDI

Henüz maçın başında yediği golle geriye düşen Kara Kartal'da herkes morallerin bozulacağını beklerken siyahbeyazlılar adeta kendine geldi. Bordo-mavili ekibe göre daha organize, ne yaptığını ve ne oynamak istediğini bilen bir görüntü veren Beşiktaş oyunun kontrolünü eline aldı. Kara Kartal rakibine yüklense de yakaladığı fırsatları kaleci Uğurcan'ın da büyük etkisiyle skor tabelasına bir türlü yansıtamadı derken imdadına hakemin penaltı düdüğü yetişti ve iki ekip soyunma odasına eşitlikle girdi. Oyun anlamında ikinci yarıda da aynı tabloyla karşılaştık. Siyah-beyazlılar, yeşil zemine isteğini ve arzusunu daha fazla yansıtmayı sürdürürken Salih'le geri dönüşe imza attı ve roller değişti. Bu kez bordo-mavili Karadeniz temsilcisi skoru dengeleme adına riskler almaya başlarken, daha fazla atağı düşünmeye ve riskler almaya başladı. Abdullah Avcı ise Trezeguet, Pepe ve Umut Bozok gibi önemli hücum silahlarını sahaya sürerek hamle yaptı ve meyvesini de 89. dakikada aldı ancak yeterli olmadı.

MUSRATI 'BURADAYIM' DEDI

Bu sezon istikrarı gerek saha içinde gerekse de saha dışında tutturamayan Beşiktaş son dakikada yediği golle yıkılırken Al Musrati sahneye çıktı. Deneyimli futbolcu her şey bitti derken sert şutla ağları buldu ve siyah-beyazlılar kötü geçen bir sezonu büyük takım refleksiyle şampiyonlukla tamamlayarak taraftarlarına çok büyük bir sevinç yaşattı.