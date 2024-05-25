Şampiyonlar geçidi

Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen Okullar Arası Spor Müsabakaları'nda şampiyonlar ödüllerini aldı. Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen törenle 916 madalya ve 152 kupa sahiplerini buldu. Bu yıl 9 branşta 38 ayrı yaş kategorisinde 2443 gencin katılımıyla ortaokul ve lise düzeylerinde gerçekleştirilen spor müsabakaları ödül töreni renkli görüntülere sahne oldu. Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, yüzmeden tenise, futboldan diğer takım oyunlarına kadar çeşitlendirilen spor tesisleri, antrenman hizmetleri, spor malzemesi destekleri ve yetenek taraması ile sporda ilçenin çıtasının yükseldiğini ifade etti.

HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK

Öneği, "Yarınların teminatı olarak gördüğümüz gençliğin sporla daha zinde, daha ahlaklı, vatanına, milletine, milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişecekleri inancıyla 7'den 70'e spora gönül veren herkes için hizmetlerinin artarak devam edecek" dedi.