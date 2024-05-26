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Efeler yine kayıp

HABER MERKEZİ
Efeler yine kayıp
FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında A Milli Voleybol Takımımız, Fransa'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın setleri 27-25, 23-25, 16-25 ve 14-25 sona erdi. İlk iki maçında Kanada ve Hollanda'ya yenilen milliler, 3. maçındanda boynu bükük ayrıldı. Mücadele başa baş bir mücadeleyle başladı. Son anlarda hata yapmayan ay-yıldızlılar 27-25 ile 1-0 öne geçti. İkinci sette nefesleri kesti. Bu sette oyunu ağırlığını koyan Fransa 25-23 ile durumu 1-1 yaptı. Üçüncü sette milliler oyundan koptu. İyi bir oyun ortaya koyan Fransa bu seti de 25-16 kazanarak durumu 2-1 yaptı. Dördüncü sette ay-yıldızlılar oyundan tamamen koptu. Oyunun hakimiyetini tamamen eline alan Fransa bu seti de 25-14 maçı da 3-1 kazandı. Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nin 4. haftasında bugün saat 17.00'de ABD ile karşı karşıya gelecek.
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