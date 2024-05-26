Fenerbahçelilerin ifadelerine ulaşıldı

G.SARAY-F.BAHÇE derbisinin ardından haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulan F.Bahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski F.Bahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın savcılık ifadelerine ulaşıldı. Emre Kartal ifadesinde, "Son derece doğal olarak galibiyet sevinci içerisinde bayrağımız ile futbolcular, yöneticiler ve tüm teknik ekip fotoğraf çektirmek istedik. Fenerbahçe bayrağımız ile fotoğraf çektirirken, bir şahsın hızla üzerimize gelip bayrağımıza saldırdığını ve gasbetmeye çalıştığını gördüm. Benzer hadiseleri yakın zamanda Trabzonspor ile karşılaştığımız müsabaka sonunda da yaşadığımız için büyük bir korku ve heyecan içinde, tamamen kendimizi koruma içgüdüsüyle hareket ederek ilgili şahsın saldırısını engellemeye ve durdurmaya çalıştım" dedi.