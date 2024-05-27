Şampiyon Galatasaray

Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'u deplasmanda mağlup eden Galatasaray şampiyon oldu. 15. dakikada Kaan'ın sağ kanattan ortasında Kerem'in ceza alanı içerisindeki kafa vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 29. dakikada sol kanattan Köhn'un ortasında kale önünde topla buluşan Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 45+5. dakikada Mertens'in sol taraftan kullandığın köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Sanchez'in kafa vuruşu dışarıya çıktı. İlk yarı 0-1 sona erdi.

GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ

İkinci yarıya önde presle başlayan Galatasaray üst üste pozisyonlar buldu. 51'de sağda Barış Alper'in ara pasına hareketlenen Torreira'nın yerden ortasına topukla çok şık dokunan Mauro Icardi'nin şutu köşeden ağlara gitti: 0-2. Bu golden 2 dakika sonra ceza sahası önünde topla buluşan Berk an'ın sert şutu köşeden ağlarla buluştu: 0-3. 78'de Muhammet'in topuk pasında topu önünde bulan Prip'in yerden sert şutu köşeden ağlara gitti: 1-3. 80'de kornerden gelen topa Davinson Sanchez'in kafa vuruşu az farkla auta gitti. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma 1-3 sona erdi.

MUSLERA'DAN YENİ REKOR

Süper Lig tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan kalecisi olan Uruguaylı file bekçisi, toplam 17 kupa kazanma başarısı gösterdi ve Şenol Güneş'in rekorunu geride bıraktı. Maç sonu mutluluğunu paylaşan 37 yaşındaki kaleci, "Galatasaray kupa kazanır, maç değil. Yüzde 100'ümde olduğum sürece devam edeceğim. O yüzden 1 yıl daha buradayım" diye konuştu.

'MAYISLAR BİZİM OLDU'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çok mutlu olduklarını söyledi. Buruk, "Konya küme düşme hattındaydı ama çok iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim. Her zamanki gibi mayıslar bizim oldu. Şimdi 25'inci şampiyonluk için hazırlansınlar" dedi.

KUPA TÖRENİ BUGÜN

Galatasaray bugün Rams Park'ta saat 19.05'te başlayacak organizasyonla kupasına kavuşacak.

TARAFTARLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Galatasaray'ın Konyaspor karşısında 3 farklı üstünlüğü bulmasıyla birlikte taraftarlar İzmir'de Saat Kulesi'nin bulunduğu Konak Meydanı ve Gündoğdu'ya akın etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte meşaleler yakıldı ve tezahüratlar eşliğinde kutlamalar başladı. Türkiye'nin dört bir yanında da meydanlara inen taraftarlar gece geç saatlere kadar kutlamalar yaptı. İstanbul'da ise kutlamaların adresi Florya Metin Oktay Tesisleri ile Taksim Meydanı oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Erdoğan, "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarıyla birlikte tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile çok sayıda siyasi de Galatasaray'ı tebrik etti.