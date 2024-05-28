Yaşar Üniversitesi Türkiye ikincisi

YAŞAR Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Üniversitelerarası Süper Lig Kadın Voleybol Yaz Oyunları'nda Süper Lig Türkiye ikincisi oldu. 19-24 Mayıs tarihlerinde Ankara'da oynanan Süper Lig maçlarında sırasıyla Bahçeşehir, Gazi, Ege ve Doğuş üniversitelerini mağlup eden Yaşar'ın Sultanları, finalde Marmara Üniversitesi'ne 3-0 yenilerek ikinci oldu. Takımın oyuncularından Melisa Ayas, Simay Cinbaz, Begüm Can, Elif Sude Karabağ, Ilgaz Soğukdağ, Derin Demirel, Buse Gül, Ece Türkben, Ahsen Yıldırım, İncinaz Apayadın, Ezgi Çınar, Nisa Gazi, Selin Filiz, Selin Azra Çimen'den oluşan takım, geçtiğimiz yıllarda da üst üste Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG) şampiyonluklarına ve pek çok başarıya imza atmıştı.