12 Dev Adam’ın programı belli oldu

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 24 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde hazırlık kampı gerçekleştirilecek. Ay-yıldızlılar, çalışmalarına 24 Haziran Pazartesi günü Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde İstanbul'da başlayacak. Milliler, 27 Haziran Perşembe günü Filipinler ile karşılaşacak. 2 Temmuz'da ikili temas karşılaşması oynamak üzere Fransa'ya gidecek 12 Dev Adam, son olarak 6-7 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'da turnuvaya katılarak çalışmalarını noktalayacak. Millierin 16 kişilik kadrosu şu şekilde: Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Erten Gazi, Doğuş Özdemiroğlu (A. Efes), Can Korkmaz, Muhsin Yaşar (Darüşşafaka), Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberoviç (Fenerbahçe), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Furkan Haltalı, Kenan Sipahi (P. Karşıyaka), Göktuğ Baş (Samsunspor), Okben Ulubay, Yiğitcan Saybir (Türk Telekom), Ömer Can İlyasoğlu (Mega Soccerbet).