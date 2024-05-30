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Haberler Spor Alex’in ilk isteği Enner Valencia

Alex’in ilk isteği Enner Valencia

HABER MERKEZİ
Alex’in ilk isteği Enner Valencia
ANTALYASPOR'UN anlaşmaya vardığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, imza için Antalya'ya geldi. Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu belirten Alex, Türkçe "En büyük Antalyaspor" dedi. Coşkuyla karşılanan efsane isim için bugün imza töreni düzenlenecek. Alex De Souza'nın, sezon başında bedelsiz bir şekilde ayrılan ve Brezilya ekibi Internacional'e imza atan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia'yı istediği öğrenildi. Forvete bitirici bir golcü isteyen Alex'in talebi üzerine kırmızı-beyazlı yönetimin Valencia'nın şartlarını sorduğu ifade edildi.
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