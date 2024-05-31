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Nazilli’de işlem tamam

Siyah-beyazlılar şirketleşme hamlesini tamamlarken, kulübün ismi ve ambleminde değişikliğe gidildi

HABER MERKEZİ
Nazilli’de işlem tamam

TFF 2. Lig'de geçen sezon şirketleşme kararı alan ancak sezon içinde Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla resmi hamle yapmayan Nazilli Belediyespor, lig bitince ismini ve logosunu değiştirdi. Şirketleşen Nazilli Belediyespor'un yeni ismi ve amblemi belli oldu. Kulüp Başkanı Şahin Kaya kulübün adını sosyal medya hesabından Nazillispor A.Ş. olarak yayınladı. Siyah-beyaz renklerden oluşan yeni amblemde kanatlı şahin, çubuklu logo ve Nazillispor A.Ş. ismi yer aldı. Nazilli Belediyesi'nin daha önce desteğini çekme kararı aldığı kulüple ilgili Başkan Şahin Kaya, "Biz tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Çünkü bu kulübün Nazilli ilçemizi temsil ettiğini de çok iyi biliyoruz. İnanın bu kulüp göreceksiniz önümüzdeki sezon ligde başarılı olacaktır. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kulübümüz Nazilli ilçemizi spor arenasında

en iyi ve başarılı bir şekilde temsil edecektir" açıklamasını yaptı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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