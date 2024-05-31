Süpersin Bodrum FK

TRENDYOL Birinci Lig Play- Off Finali'nde Adana'da oynanan kritik maçta Bodrum FK, güçlü rakibi Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. 19'da Sakarya savunmasında Donkor'un uzaklaştırmak istediği top Samet'ten sekip Gökdeniz'in önüne düştü. Gökdeniz, Bodrum'u 1-0 öne geçirdi. 30da Kenan'ın vuruşunda top çataldan oyun alanına döndü. 45'te Sakaryaspor'da Rotman, Kenan Özer'e yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü.

GOLLER YAĞMUR GİBİ

45+3'te Burak'ın serbest atışında top yan direkten oyun alanına geri döndü. 61'de Kenan kaleci Cihan'ı da geçip vurdu. Top savunmada Çağlayan'dan sekti. Dönen topu Celal şutladı. Bu kez çizgi önünde Erdi kayarak golü önledi. 72'de Dimitrov kalesini terkeden Sousa'dan sıyrılarak dar açıya rağmen beraberliği getirdi: 1-1. 90+5'te Brazao'nun serbest atışında kale önünde Celal dokunamadı. Kaleci Cihan'ı da geçen top yan direkten döndü. 95'te Cenk'in ortasında Celustka çok iyi yükseldi ve Bodrum'u yeniden öne geçirdi: 1-2. 102'de Dimitrov'un şutunda savunmaya çarpan top direkten kornere çıktı. 103'te Burak'ın pasında genç Tunahan farkı ikiye çıkararak Sakarya'yı yıktı: 1-3. Bodrum Futbol Kulübü tarihinde ilk kez adını Süper Lig'e yazdırarak büyük bir bayram yaşadı.

İSMET TAŞDEMİR TARİHE GEÇTİ

2021 yılından bu yana takımın başında olan teknik direktör İsmet Taşdemir, Bodrum FK ile unutulmaz bir başarı yakaladı. 50 yaşındaki başarılı çalıştırıcı son üç yılda iki şampiyonluk yaşayan ekibin dümeninde yer alırken, Bodrum'u ilk kez Süper Lig'e çıkaran teknik adam olarak tarihe geçti.

ÜÇ SEZONDA İKİ LİG BİRDEN ATLADI

BODRUM FK, Birinci Lig'deki ikinci sezonunda da Play-Off Finali oynayarak önemli bir başarı elde ederken, son üç sezonda da finale çıkarak dikkat çekti. Muğla ekibi, 2021-2022 sezonunda 2. Lig'de normal sezonu 3. sırada bitirmiş, İzmir'de oynadığı Play-Off Finali'nde de Karacabey Bld'yi yenerek 1. Lig'e adını yazdırmıştı. Yeşil-beyazlılar, geçen sezon Pendik'e karşı finalde kaybettiği Süper Lig biletini, bu kez yine final maçında Sakarya'yı yenerek aldı. Bodrum FK, son üç sezonda iki şampiyonluk yaşayarak 2. Lig'den Süper Lig'e çıktı.

TARAFTARLAR ADANA'YA AKIN ETTİ

BODRUM FK taraftarı, Sakaryaspor ile oynanan kader maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Süper Lig'e yükselmek için ter döken takımlarını desteklemek için maçtan bir gün önce Adana'ya gelen binlerce Bodrum sevdalısı, Adana şehir merkezinde bayram havası estirdi. Marşlar ve besteler söyleyerek caddelerde renkli görüntüler oluşturan yeşil-beyazlılar, ilk düdükle birlikte hiç susmadan 90 dakika boyunca tezahüratlar yaptı.

GENÇ TUNAHAN GOLÜ ATTI, KIRMIZI GÖRDÜ

BODRUM FK'nın genç oyuncusu Tunahan, iki farklı duyguyu bir arada yaşadı. 85. dakikada Ahmet'in yerine oyuna giren Tunahan, 103'te takımının üçüncü golünü atarak büyük sevinç yaşadı. 22 yaşındaki futbolcu iki dakika sonra ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.