Favori Bilic

SÜPER Lig'de yeniden şampiyonluk yarışı verecek bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da teknik direktör arayışları sürüyor. Siyah-beyazlılarda rota tanıdık bir isme çevrildi. Kara Kartal'ın, eski teknik direktörü Slaven Bilic'i gündemine aldığı ileri sürüldü. Hırvat spor sitesi Germanijak'ın haberine göre, Beşiktaş geçtiğimiz hafta Bilic ile temasa geçti. Tecrübeli teknik adamın henüz net bir cevap vermediği ve siyah-beyazlı yönetimden süre istediği belirtildi.

ŞU ANDA ARABİSTAN'DA

Bilic, Suudi Arabistan'ın Al Fateh takımını çalıştırıyor ve 1 yıl daha mukavelesi bulunuyor. Hırvat hocanın Beşiktaş'ın teklifini kabul etse bile siyah-beyazlıların tazminat ödemeye yanaşmayacağı kaydedildi. 55 yaşındaki çalıştırıcının gelmesi için Suudilerin sözleşmeyi feshedeceği bir model bulunmasının planlandığı vurgulandı.

SPORTİF DİREKTÖR ARANIYOR

BEŞİKTAŞ, takıma önemli bir ismi sportif direktör getirmenin planlarını yapıyor. Bu doğrultuda yapılan görüşmelerden biri de bir dönem G.Saray'da oynayan eski file bekçisi Morgan de Sanctis ile yapıldı. Teklifini yapan Beşiktaş'ın beklemede olduğu ifade edildi. Roma'da 2017-2022 arasında çeşitli görevlerde bulunan De Sanctis, Haziran 2022'de Salernitana'nın yolunu tutmuş ve burada sportif direktör olarak görev yapmıştı.