Fenerbahçe’de Jose Mourinho için imza töreni

Trendyol Süper Lig'de İsmail Kartal ile dikkat çeken bir sezon geçiren Fenerbahçe, 99 puan ve 99 golle ikinci sırada tamamladı. Galatasaray'ın gerisinde sezonu ikinci sırada bitiren Kanarya, İsmail Kartal ile yollarını ayırarak Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Portekizli dünyaca ünlü teknik direktörü takımın başına getiren Fenerbahçe yönetimi, Ülker Stadı'nda taraftarlara açık bir imza töreni düzenlendi. Kendisini sarı-lacivertli camiaya bağlayan imzayı atan Mourinho, gelecek sezon Fenerbahçe'nin başarısı için çalışacak.

TÖRENE AZİZ YILDIRIM DAMGA VURDU

Fenerbahçe'nin eski başkanı ve yapılacak seçimde Ali Koç ile yarışacak olan başkan adayı Aziz Yıldırım, Mourinho ismini ilk kez açıklayan olmuştu. Jose Mourinho için düzenlenen imza töreninde stada gelen yaklaşık 25 bin taraftar, Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un giriş konuşmasını yaptığı sırada tribünlerin büyük bölümü Koç'u ıslıkladı.

İŞTE İLK AÇIKLAMALAR

Ali Koç: "İnşallah, Allah sonunu hayırlı getirir. Teknik direktörümüz Mourinho'ya milyonlarca Fenerbahçeli adına, dünyayı sarsan bu büyüklüğe, bu tarifsiz sevgi ve aidiyete hoş geldin diyorum. Jose Mourinho, gelmiş geçmiş tüm teknik direktörler arasında kesinlikle en iyi beş teknik direktörden biri. Fenerbahçe'nin geleceği, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için bizi tercih etti.Jose Mourinho dün akşam yaptığı yorumlarla kulübümüzün ve memleketimizin olağanüstü bir tanıtımını yapmıştır. Yapmaya da devam edecektir."

Jose Mourinho: "Fenerbahçe ile adımın anıldığı ilk andan beri hissediyorum. Normalde bir teknik adam elde attığı büyük zaferden sonra sevgiyi görür. Ben öncesinden bu sevgiyi hissediyorum."Bu büyük bir sorumluluk ve size söz veriyorum, ben de sizin ailenize bağlı olacağım. Bu forma benim derime işleyecek. Futbol sizler ve bizler için bir tutkudur. Öyle hissediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden birindeyim.Ali Koç'u tanıdığım günden buraya, sizler için burada olmayı çok istedim. Sizin bu tutkunuz için burada olmayı gerçekten çok istedim. Türk futbolu için, Türkiye Ligi'ni geliştirmek için gerçekten buraya çalışmak istiyorum. Ancak benim için hepsinden önemli bir şey var. O da Fenerbahçe.se Mourinho: "Son olarak sözlerimi şu şekilde bitirmek istiyorum: İmza atacağım andan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim"

Jose Mourinho, konuşmasını bitirdikten sonra Fenerbahçe'ye resmi imzaları attı. Ünlü çalıştırıcı, daha sonra ise stadı dolaşarak imza törenine gelen taraftarları selamladı.