G.Saray’da kiralık telaşı

Şampiyon G.Saray'da kutlamalar devam ederken, bir yandan da kurmaylar gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Birçok futbolcuyla görüşen sarı-kırmızılarda aynı zamanda kiralık telaşı yaşanıyor. Aslan'ın kiralık olarak gönderdiği 18 futbolcu takıma geri dönmeye başlayacak. Cim-Bom'da Zaniolo, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Emin Bayram, Dubois, Cicaldau, Kazımcan Karataş, Taylan Antalyalı, Halil Dervişoğlu, Mathias Ross, Metehan Baltacı, Eren Aydın, Siraçhan Nas, Batuhan Şen, Işık Kaan Arslan, Baran Aksaka, Caner Doğan ve Berk Balaban dönecekler listesindeki isimler. Bu oyunculardan Yunus Akgün ve Emin Bayram dışındaki isimler için gelen tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi.

DURSUN ÖZBEK BOMBALADI

GALATASARAY Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu ve kurullarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Özbek, ezeli rakipleri Fenebahçe'nin teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirmesinin sorulması üzerine çarpıcı sözler sarf etti. Özbek, "Jose Mourinho çok önemli birisi. Demekki geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın yarattığı etki bayağı endişelendirmiş diğer takımları. Bu sene daha sıkı çalışıyorlar, öyle gözüküyor. Hiç fark etmez. Galatasaray Galatasaray'dır. 5. yıldıza hazırlanıyoruz biz. İnşallah önümüzdeki sezon sonunda da 5. yıldızı takmış olacağız" dedi.

CİM-BOM'A MERTENS MÜJDESİ

Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunda önemli bir payı olan Dries Mertens, sarı kırmızılı takımdaki geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı. Belçika'nın Het Nieuwsblad Gazetesi'ne konuşan Mertens, sözleşmesinin bu yaz sona ereceğinin hatırlatılması üzerine "Bir yıl daha kalacağım. Gelecek sezon sonunda 38 yaşında olacağım ve futbolculuk kariyerim bitmiş olacak. Zor bir karar mıydı? Hayır, biz burada çok güzel yaşıyoruz. İstanbul harika bir şehir. Mali açıdan yine iyi bir teklifti ve Galatasaray gerçekten harika bir kulüp. Burada her şey yolunda gidiyor. Ailemle çok seyahat etme fırsatım oldu. Antalya, Bodrum, İzmir, Kapadokya. Güzel. İtalya benim için her zaman dünyanın en güzel ülkesi olarak kalacak ama Türkiye de kalbimi çaldı" ifadelerini kullandı.