Manisa FK’da Cengiz sesleri

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda, ligin bitimine üç hafta kala ligde kalmayı garantileyen Manisa FK, yeni sezon hazırlıklarına hız verdi. Siyah beyazlıların ilk olarak teknik direktör konusunu çözüme kavuşturmayı hedeflediği kaydedilirken, iki isimle görüşme yaptığı ifade edildi. Manisa temsilcisinin sözleşmesi sona eren deneyimli çalıştırıcı Levent Devrim ile temaslarını sürdürdüğü kaydedilirken, Cemalettin Cengiz ile de görüşme yaptığı iddia edildi. Öncelikli olarak teknik ekip belirsizliğini çözüme kavuşturmak istediği kaydedilen Manisa Futbol Kulübü başkanı Mevlüt Aktan'ın bu doğrultuda, son olarak Afyonspor'da yardımcı antrenörlük yapan Cengiz ile ön görüşme yapıldığı bildirildi. Bu hamlenin ardından gidecek-kalacak isimler de netlik kazanacak.