Lazıo’dan Manaj hamlesi

SÜPER Lig'de bu sezon Sivasspor formasıyla ligde 18 gol atan Arnavut golcü Rey Manaj, Avrupa ekiplerinin transfer listesine girdi. Teknik direktör Bülent Uygun'un yıldız oyuncuya İtalya ve Fransa'dan taliplerin olduğunu belirtmesinin ardından, bu takımlardan birinin Lazio olduğu öğrenildi. Arnavutluk'un EURO 2024'teki en büyük kozu olacak futbolcuya en ciddi talibin Lazio olduğu belirtildi. Türkiye'den teklifler alan oyuncuya Arabistan'dan da 10 milyon Euro'luk bir öneri geldiği ve Sivasspor yönetiminin teklifleri değerlendirirken acele etmeyeceği ifade edildi. Kırmızı-beyazlıların, EURO 2024 sonrası kararını vereceği de gelen bilgiler arasında.