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Haberler Spor Manisalı judocu Fulya Balkan üçüncüsü oldu

Manisalı judocu Fulya Balkan üçüncüsü oldu

HABER MERKEZİ
Manisalı judocu Fulya Balkan üçüncüsü oldu
YUNUSEMRE Belediyespor judocusu Fulya Ergen, Karadağ'da yapılan Ümitler Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak, Manisa'nın gururu oldu. Karadağ'ın Podgorica kentinde düzenlenen Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Fulya, 63 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Ergen, bireyselde elde ettiği madalyanın yanı sıra kadrosunda yer aldığı Ümit Milli Judo Mix Takımı ile takımlar müsabakalarında da Balkan şampiyonluğu sevinci yaşayarak Manisa'ya bir altın, bir de bronz madalya ile dönmüş oldu.
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