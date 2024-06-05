Sessiz prova

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapmasında İtalya ile deplasmanda dostluk maçında karşılaştı. Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan maç golsüz sona erdi: 0-0. 19. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Pellegrini'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin hemen üzerinden auta çıktı. 24'te Hakan Çalhanoğlu'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında topa iyi yükselen Kaan Ayhan'ın kafa vuruşu üstten dışarı gitti. 45'te sağ taraftan İtalya'nın kullandığı köşe vuruşunda Pellegrini ortasını ceza sahasına gönderdi. Altıpasta Cristante'nin kafa vuruşu direkten oyun alanına döndü.

ALTAY GEÇİT VERMEDİ

52'de Dimarco serbest vuruşu kullandı, Retegui'nin gelişine vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı. 54'te Zeki sağ kanattan ortasını açtı, Kenan'ın arka direkteki şık vuruşu savunmadan döndü. Seken topu Barış Alper kafayla tamamladı, top kaleci Vicario'da kaldı. 60'ta Pellegrini sağ kanattan son çizgiye inip içeri çevirdi, arka direkte Retegui'nin rövaşatası üstten auta çıktı. 90+3'te Raspadori ceza sahasında rakibinden sıyrılıp vurdu, kaleci Altay topu yakaladı. Maç 0-0 sona erdi. Milliler, 10 Haziran Pazartesi günü deplasmanda Polonya ile hazırlık maçında karşılaşacak.

"HEDEFİMİZ ÇOK BÜYÜK"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İtalya ile oynadığımız milli maç öncesinde açıklamalarda bulundu. EURO 2032'nin önemine değinen Büyükekşi, "2032 Türkiye için çok önemli çünkü yılardan bu yana uğraşıp, elde edemediğimiz hakkı almış olduk. Stadyum ve altyapı yatırımlarımızla hazırız. Bir iddia ortaya koyuyoruz, 2032 yılında A Milli Takımı'mız Avrupa şampiyonu olacak diye. Arda, Semih, Can, Kenan gibi yıldızlarımız o zaman 26 yaşında olacak. Şimdiden geleceğin milli takımını kuruyoruz. Hedefimiz onlara daha yeni gençleri de ekleyebilmek" dedi.