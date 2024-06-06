Milli Takım’a Ozan şoku

ALMANYA'DA yapılacak olan Euro 2024 hazırlıklarını sürdüren Türkiye A Milli Takım'da sakatlık şoku yaşanıyor. Çağlar Söyüncü'nün ardından önceki gün şampiyona öncesi İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak sedye ile oyundan çıkan Ozan Kabak da kadrodan çıkarıldı. 24 yaşındaki savunma oyuncusunun sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Kabak, A Millî Takımımızın Euro 2024 geniş kadrosundan çıkarılırken, teknik patron Montella'nın da savunmada eli zayıfladı.

FEDERASYON AÇIKLADI

Federasyondan yapılan açıklamada, "Kontroller sonucunda, Ozan'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve 24 yaşındaki defans oyuncumuz, sakatlığının ciddiyeti sebebiyle A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.

KRİTİK GÜN 7 HAZİRAN

A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya'yla golsüz berabere kalırken, ay-yıldız ekibimiz Euro 2024 öncesi son provasını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile yapacak. Teknik direktör Montella, 35 kişilik kadroda rotasyona gidip sayıyı 26'ya indirecek. İtalyan teknik patronun kadrodaki rotasyonu Polonya maçı öncesi 7 Haziran'da yapacağı öğrenildi