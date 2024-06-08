Ethemi hamlesi

Trendyol Süper Lig'de savaşçı bir kadro kurmak isteyen Bodrum FK'da yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Yeşilbeyazlı ekip, son olarak kiralık olarak Konyaspor formasını terleten 26 yaşındaki Kuzey Makedonyalı sol kanat oyuncusu Valon Ethemi'yi gündemine aldı. Bu sezon 31 maçta forma giyen ve 2 gol, 5 asistlik bir performans sergileyen Ethemi ile temasa geçmeye hazırlanan kurmaylar, geçtiğimiz gün Konyaspor ile yollarını ayıran oyuncuyu takıma kazandırmak istiyor. Deneyimli oyuncu sol kanat mevkiinin yanı sıra sağ kanat ve santraforda da oynayabiliyor. Şu an bonservisi İstanbulspor'da olan ve kontratı gelecek sezon bitecek oyuncu için İstanbul ekibi ile temasa geçmeye hazırlanan Bodrum temsilcisi, ilk transferini Ethemi ile yapmak istiyor. Bonservis konusunda sıkı bir pazarlık yapmak isteyen kurmaylar, indirim sağlanamazsa kiralık formülünü devreye sokacak.