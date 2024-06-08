Etnospor rüzgarı

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 6. Etnospor Kültür Festivali tüm hızıyla sürüyor. Organizasyonun ikinci gününde atlı sporlar ve güreş gösterileri yapılırken, yoğun bir katılım sağlandı. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalde atlı sporlar alanında gerçekleştirilen gösterilere yoğun katılım sağlandı.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

BALIKESİR Karasi Atlı Binicilik ve Savaş Sanatları Kulübü, Türklerin kadim savaş sanatlarını canlandırdı. Geleneksel savaş kıyafetleriyle alana çıkan atlı okçular tribünleri selamladı, biniciler daha sonra ilk olarak puta atışı adı verilen gösteride dört nala at sürerken hedeflere ok atışı gerçekleştirdi.

Bölgesel kültür tanıtımları, çocuk sanat atölyeleri, okçuluk aktiviteleri, binicilik aktiviteleri, müzeler ve konserler büyük ilgi topladı.

Gösteride atlı okçuların kale burçlarına atışları da canlandırıldı. Etnospor Kültür Festivali'nde Azerbaycan-Karabağ Atlı Dans Ekibi geleneksel danslarını ve at üzerinde yaptıkları akrobatik hareketlerle hünerlerini sergilerken, gösterisi sırasında tribünlerin tamamı doldu.