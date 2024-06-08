‘Evimizde gibi olacağız’

ALMANYA, Euro 2024'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gerek Almanya'da yaşayan kalabalık Türk toplumunun desteği gerekse kadroda yer alan Almanya doğumlu futbolcular nedeniyle Türkiye A Milli Futbol Takımı önemli bir avantaja sahip. Bundesliga kulübü Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan, Alman Basın Ajansı dpa'ya verdiği demeçte, Almanya'da kendi sahasında oynuyormuş gibi hissedeceklerine işaret etti. Geçen Kasım ayında Berlin'de oynanan Almanya-Türkiye karşılaşmasını hatırlatan Özcan, bunun "yaşanacaklara bir örnek niteliğinde" olduğunu söyledi. Özcan, "Burada yaşayan Türk sporseverler için Milli Takımın bu kadar yakında olması çok özel bir şey. Türkiye çok coşkulu bir ülke, özellikle konu Milli Takım olunca. Biz futbolcular bunu hissediyoruz. Takımda Almanca konuşan çok fazla oyuncu var. Onlar için turnuva eve gelmek gibi olacak. Çoğunun aileleri hâlâ Almanya'da" dedi. Salih Özcan, milli takımdan beklentilerin yüksek olduğunu ve üzerlerinde baskı hissettiklerini belirtmekle birlikte, Almanya'daki taraftar desteğine güvendiklerini de sözlerine ekledi.