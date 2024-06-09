Fenerbahçe'nin eski sportif dirketörü Damien Comolli ülkesinde tutuklandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ilk döneminde sarı-lacivertli takımda sportif direktörlük görevini yürüten ve şu anda Ligue 1 takımlarından Toulouse'un kulüp başkanlığını yapan Fransız futbol adamı Damien Comolli, devam eden 'sahte menajer' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Le Parisien'in haberine göre Comolli son olarak PSG'yi çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Christophe Galtier'in evlatlık oğlu John Valovic- Galtier'in de adının karışabileceği 'sahte menajerler' soruşturması kapsamında göz altına alındı. Comolli bu ay içerisinde yargılanacak.