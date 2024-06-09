Hedef Rafa Silva

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Portekizli yıldız Rafa Silva için çalışmalarını hızlandırdığı ortaya çıktı. Portekiz basınından Record'un haberine göre sarı-kırmızılılar başarılı oyuncuyu renklerine bağlamak için 2 yıllık sözleşme teklifini sundu. Haberde, sarı-kırmızılı kulübün Silva'ya 3 milyon euro imza parasıyla birlikte 2 yıl için toplam 7 milyon teklif etmeye hazır olduğu ifade edildi. Galatasaray'ın 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

GRAFİĞİ DİKKAT ÇEKİCİ

Benfica formasıyla geçtiğimiz sezon 52 maça çıkan Rafa Silva, bu maçlarda 22 gol ve 15 asist kaydetti. Braga'dan Benfica'ya 2016'da imza atan Portekizli oyuncu, kariyerinde Feirense ve Alverca formaları da giydi. Rafa Silva Benfica'da Portekiz Ligi (3), Portekiz Süper Kupası (2) ve Portekiz Kupası şampiyonlukları yaşadı. Silva, Braga'da ise Portekiz Kupası kazandı. RAFA Silva geride kalan sezonda Benfica formasını 52 müsabakada terletti. Portekizli on numara bu karşılaşmalarda 22 gol sevinci yaşadı. Rafa Silva, takım arkadaşlarına 15 asist yaptı.

ASLAN, TORREİRA DAVASINI KAYBETTİ

Galatasaray yeni sezon öncesi CAS'tan gelen haberle şoka uğradı. Lucas Torreira'nın temsilcisi, Galatasaray'a karşı açtığı davayı kazandı ve CAS kararı onayladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Torreira'nın temsilcisine 1.2 milyon euro menajerlik ücreti ödeyecek. Torreira'nın temsilcisi, Galatasaray'dan alacağı olduğunu ve bu parayı tahsil edemediğini söyleyip durumu CAS'a taşımıştı. CAS, gördüğü bu davayı onadı ve sarı-kırmızılıların 1.2 milyon euro menajerlik ücreti ödemesi talep etti. Yaşanan bu gelişme sonrası Galatasaray cephesinde keyifler kaçtı. Durumun Torreira ile bir bağlantısı olmaması sebebiyle oyuncuyla hiçbir sıkıntı yaşamayan Galatasaray yönetimi, Lucas Torreira'nın temsilcisine önümüzdeki haftalarda yüklü bir ödeme yapacak.