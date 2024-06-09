Montella’ya kadro eleştirisi

14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da gerçekleşecek olan EURO 2024 öncesi A Milli Takım'ın kadrosu belli olurken İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın tercihleri şaşırttı. Montella turnuvaya sayılı günler kala yanında götüreceği 26 kişiyi belirlerken bazı isimler dışarda kaldı. İtalyan teknik adam Montella'nın kararıyla Berat Özdemir, Oğuz Aydın, Can Uzun, Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar ve Abdülkadir Ömür kadrodan çıkarıldı.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Özellikle Alanyaspor forması giyen ve transferin gözdesi olan Oğuz Aydın ve Nürnberg'te oynayan genç oyuncu Can Uzun'un kadroda olmaması büyük tepki çekti. Can Uzun, hayal kırıklığına uğradığını söyleyerek, "Bu kararı anlayamıyorum ama saygı göstereceğim. Kalbim attıkça; Ne mutlu Türk'üm diyene!" açıklamasında bulundu.

ALMANYA'DA TÜM GÖZLER GENÇLERDE

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek olan ay-yıldız ekipte gözler genç yıldızlarda olacak. R.Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız ve Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy Montella'nın en büyük kozları olacak. Üç genç oyuncunun yanı sıra İtalya'da yılın orta saha oyuncusu seçilen kaptan Hakan Çalhanoğlu ile Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz da milli takımın en büyük silahları olarak dikkat çekiyor.