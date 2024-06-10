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Haberler Spor 6. Etnospor Kültür Festivali sona erdi

6. Etnospor Kültür Festivali sona erdi

Organizasyonda vatandaşlar birçok geleneksel sporu ve oyunu deneyimleme fırsatı yakaladı

HABER MERKEZİ
6. Etnospor Kültür Festivali sona erdi

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve dört gün süren 6. Etnospor Kültür Festivali sona erdi. İstanbul Atatürk Havalimanı ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun son günü de görsel şölen ve kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Geleneksel sporlar, müzik dinletileri, sanatsal performanslar, oyunlar ve gastronominin de arasında yer aldığı birçok alanda etkinlikler seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

KIRAÇ KONSER VERDİ

6. Etnospor Kültür Festivali, müsabakalarda mücadele eden ve başarılı olan sporcular için düzenlenen ödül töreninin ardından Anadolu Rock müziğinin başarılı temsilcilerinden Kıraç'ın konseriyle sona erdi.

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