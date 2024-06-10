Diallo’ya talip var

TRENDYOL 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da gelecek sezon için henüz herhangi bir hamle yapılmazken, Demba Diallo'ya talip çıktığı iddia edildi. Son üç sezondur siyahbeyazlı formayı terleten 23 yaşındaki Malili hücumcuya 1. Lig ekiplerinden Boluspor ve Keçiörengücü'nün kanca attığı kaydedilirken iki ekibin kurmaylarının oyuncu için ilk teması kurduğu belirtildi. Manisa FK'nın ise henüz net bir cevap vermediği ve gelecek teknik direktörün raporuna göre hareket edeceği ifade edildi. Manisa temsilcisiyle geride kalan üç sezonda lig ve kupada toplam 98 karşılaşmaya çıkan Diallo bu süreçte rakip ağları 5 kez havalandırırken, 13 golün de pasını verme başarısı gösterdi. Malili'nin sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.