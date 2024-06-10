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Haberler Spor Pınar KSK ‘istikrar’ dedi

Pınar KSK ‘istikrar’ dedi

HABER MERKEZİ
Pınar KSK ‘istikrar’ dedi
PINAR Karşıyaka'da 1 Haziran'da yapılan genel kurulda ana yönetim listesine girmeyen Basketbol Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu, yeni dönemde de görevini sürdürecek. Tarihi başarılar yaşattığı Kaf-Kaf'ta toplam 9. yılını geride bırakan Antrenör Ufuk Sarıca da yeni sezonda yine dümende olacak. Sözleşmesi süren Antrenör Ufuk Sarıca'yla toplantı yapan Başkan İlker Ergüllü ve Ustaoğlu, yeni sezon için çalışmalara başladı. Öncelikle iç transferi ele alıp özellikle yabancı kadrosunda önemli değişikliğe gitmeye hazırlanan Karşıyaka, guard McCollum'un yanı sıra uzun forvet Vitto Brown'ı kadroda tutmak isterken diğer yabancılarını ise değiştirecek
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