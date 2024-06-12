İZVAK’tan spor basını buluşması

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten ve yönetim kurulu, İzmirli spor yazarlarıyla bir araya geldi. Vakfın Bayraklı'daki yönetim ofisinde gerçekleşen buluşmada, İzmir kulüplerinin 2023-2024 sezonundaki performansları ve özellikle tesisleşme konusundaki çalışmalar değerlendirildi. Spor kulüplerinin, şehrin kültüründe çok önemli bir yeri olduğunun altını çizen Erten, "2016 yılında göreve geldiğimizde, kulüplerimiz ve büyük camialarımız arasındaki dostluk ve işbirliğini geliştirmeyi ve yanı sıra tesisleşmeyi tamamlamayı ana hedeflerimiz olarak belirlemiştik. O günden bu yana çok yol aldık. Hep beraber çok başarılı örnekler oluşturduk" dedi. Görüşmenin ardından başkan Erten, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.