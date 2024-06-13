Manisa BBSK karatede şampiyon

MANİSA Karate İl Temsilciliği tarafından düzenlenen il şampiyonasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü il birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Manisa Karate İl Temsilciliği tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen İl Birinciliği'ne 7 kulüpten toplam 220 sporcu katıldı. Manisa BBSK Karate Takımı 85 sporcusu ile şampiyonaya katılırken, 38 altın, 22 gümüş ve 14 bronz madalya olmak üzere toplamda 74 madalya kazanarak Manisa İl Şampiyonu oldu. Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz zirvede yer aldıkları içiçn çok mutlu olduklarını vurgularken, "Tüm sporcularımız ve ailelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Herkese kulübümüze desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.