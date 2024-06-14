Bodrum’da Kerem sesleri

SÜPER Lig'e yükselen Bodrum FK, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Kulübün hedefinde, geçen sezon Trabzonspor'da görev yapan ancak sınırlı forma şansı bulan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Şen bulunuyor. Trabzonspor ile bu sezon sadece 7 maça çıkabilen genç yetenek, Bursaspor altyapısında yetişmiş ve daha önce Bursaspor, Trabzonspor ve İstanbulspor formalarını giymişti. Yaklaşık 450 bin Euro piyasa değeri bulunan Kerem Şen, on numara ve ön libero bölgelerinde de görev yapabiliyor. Özellikle genç yaşına rağmen sahadaki yeteneği ve esnek oyun stiliyle dikkat çekiyor. Geçmiş yıllarda Trabzonspor formasıyla Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Süper Kupası zaferi yaşayan Kerem Şen'in, Bodrum FK'nın orta sahasına önemli bir katkı sağlayabileceği düşünülüyor. Bodrum FK yönetimi, Kerem Şen transferi için girişimlerini sürdürürken, taraftarlar ise genç yeteneğin kulübe katılmasıyla takımın gücünün artacağına inanıyor.