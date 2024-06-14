EURO- 2024 başlıyooooor

Tam 31 gün sürecek futbol şöleni bugün başlıyor. Türkiye'nin de yer aldığı Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yıldızlar sahne alacak ve heyecan tavan yapacak. Futbolseverlerin hasretle beklediği Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu, bugün 22.00'de ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanacak A Grubu maçıyla start alacak. 14 Temmuz'a kadar sürecek dev turnuvada tam 51 karşılaşma oynanacak ve mücadeleler TRT- 1'den ekranlara gelecek. Avrupa Şampiyonası'nda 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek. Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Grup müsabakaları 26 Haziran Çarşamba gübü sona erecek. 29 Haziran'da başlayacak son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

Türkiye'den Halil Umut Meler düdük çalacak

Turnuvada çeyrek final maçları 5 ve 6 Temmuz'da, yarı final karşılaşmaları ise 9 ve 10 Temmuz'da oynanacak. EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz Pazar güne Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında belli olacak. Millilerimiz F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak. Milli takım, gruptaki ikinci müsabakasını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

10 ŞEHİRDE OYNANACAK

EURO 2024, Almanya'nın 10 şehrinde ve stadında düzenlenecek. Turnuvaya başkent Berlin'in yanı sıra Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stutgart ve Düsseldorf kentleri ev sahipliği yapacak. Şehirlere göre statlar ve kapasiteleri şöyle: Berlin (Berlin Olimpiyat Stadı) Kapasite: 71 bin, Leipzig (Leipzig Stadı) Kapasite: 40 bin, Hamburg (Volkspark Stadı) Kapasite: 49 bin, Dortmund (BVB Stadı) Kapasite: 62 bin, Stuttgart (Stuttgart Arena) Kapasite: 51 bin, Gelsenkirchen (AufSchalke Arena) Kapasite: 50 bin, Düsseldorf (Düsseldorf Arena) Kapasite: 47 bin, Frankfurt (Frankfurt Arena) Kapasite: 47 bin, Köln (Köln Stadı) 43 bin: Münih (Münih Futbol Arena) Kapasite: 66 bin

GALİBİYETE 1 MİLYON EURO

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkeler 9 milyon 250 bin Euro katılım ücreti alacak. Turnuvada galibiyet için 1 mil-milyon Euro, beraberlik için 500 bin yon Euro verilecek. Son 16 turuna katılan takımlara 1.5 milyon Euro, çeyrek finale yükselen ülkelere 2.5 milyon Euro, yarı finale kalan ekiplere de 4 milyon Euro verilecek. Şam-Şampiyonayı kazanan ülke ayrıca 8 piyonayı milyon Euro daha kazanacak.