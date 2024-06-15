Aslan’da 2 aday

Yeni sezonda bol alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen G.Saray, sağa takviye çalışmaları için girişimlerine hız verdi. Sarı-kırmızılı ekibin önceliğinin Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik olduğu öğrenilirken yönetimin 27 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak için gaza bastığı konuşuluyor. Daha önce de çeşitli kereler G.Saray'ın transfer gündeminde yer alan başarılı oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2026 Haziran ayına kadar devam ediyor. 45 kez A Milli Takım'da görev yapan iki kez ay-yıldızlı formayla gol sevinci yaşayan Zeki Çelik, Roma öncesi 4 sezon Fransız kulübü Lille'de görev almıştı.

5 YILDIR M.UNİTED'TA

Galatasaray'ın Zeki dışındaki diğer adayı ise Manchester United'ta görev yapan Aaron Wan-Bissaka. Son 5 sezondur Premier Lig ekibinde oynayan 26 yaşındaki İngiliz oyuncunun sözleşmesinin bitimine ise 1 sene kaldı. 1.83 boyundaki başarılı isim Manchester United macerasına başlamadan bir başka İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ın başarısı için ter dökmüştü. Kariyerinde toplam 238 maçı bulunan Aaron Wan-Bissaka bu iki kulüp dışında başka bir takımda görev yapmadı. İtalyan basını da Galatasaray'ın iki oyuncuya olan ilgisini doğrulurken görüşmelerin sonucu merakla bekleniyor.