Kupa günlüğü

QUARESMA: EN ZOR RAKİBİMİZ TÜRKİYE

Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, ülkesinin EURO 2024'teki şansıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Harika bir takımları olduğunu belirten Quaresma, Türkiye'nin gruptaki en zor rakip olacağını söyledi. Portekiz'in tarihinde bir kez daha Avrupa Şampiyonu olmak için gerekenlere sahip olduğunu söyleyen Quaresma, "Beklentiler yüksek çünkü güçlü bir kadromuz ve harika bir takımımız var. Her zaman Cristiano Ronaldo'nun gol atmasını bekliyoruz ama Bernardo Silva, Rafael Leao ve Bruno Fernandes gibi çok kaliteli ve maçı bir anda çözebilecek oyuncularımız da var." diye konuştu. Portekiz, EURO 2024'te A Milli Takım'ın da yer aldığı F Grubu'nda yer alıyor. Gruptaki diğer takımlar ise Çekya ve Gürcistan.

RONALDO: KUPAYI ALACAK KADROMUZ VAR

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda mücadele edecek Portekiz'in yıldız golcüsü Cristiano Ronaldo, kupayı kazanabilecek bir jenerasyona sahip olduklarını söyledi. Cristiano Ronaldo, Almanya'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu jenerasyonun bu büyüklükte bir turnuvayı kazanmayı hak ettiğine inanıyorum. Takım olarak tüm Portekiz halkıyla birlikte kupanın hayalini kuruyoruz. Adım adım ilerlemeli, ana odaklanmalı, sakin olmalı, şu ana kadar yaptığımız gibi çalışmalı ve bunun mümkün olduğuna inanmalıyız. Bunun kısa bir turnuva olduğunu biliyoruz ama takım hazır." ifadelerini kullandı.

SERVET YARDIMCI BAŞKANLARLA BULUŞTU

UEFA icra kurulu üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayı Servet Yardımcı, Almanya'da ülke federasyon başkanlarıyla bir araya geldi. Servet Yardımcı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak Almanya'da dün başlayan şampiyona öncesinde Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, İngiltere Futbol Federasyon Başkanı Debbie Hewitt ve Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu ile buluştu. UEFA icra kurulu üyesi Yardımcı ile federasyon başkanları, 1 ay sürecek şampiyonayla ilgili fikir alış verişinde bulundu.

FRANSA'DA SALGIN ŞOKU YAŞANIYOR

EURO 2024 dün start alırkena Fransa Millî Takımı'nda büyük bir tedirginlik yaşanıyor. Horozlar'da grip virüsü futbolcular arasında yayılmış durumda. R.Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe ile Kingsley Coman, takımın Batı Ren Vestfalya'nın Paderborn kentinde yaptığı antrenmana katılmazken bu problem, Didier Deschamps'ın takımının 17 Haziran'da Avusturya'ya karşı EURO 2024'te oynayacağı ilk maça kısa bir süre kala yaşandı. Takımın bir diğer anahtar oyuncusu Ousmane Dembele de gripten etkilendi. Ancak PSG forveti durumu hakkında bilgi vererek hem taraftarları hem de takım arkadaşlarını rahatlattı. Dembele verdiği demeçte "Geçen hafta grip oldum ve ilk grip olan bendim ama şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Takım da çok daha iyi. Birkaç gün içinde herkes iyi olacak" dedi.