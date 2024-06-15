Uşakspor’a dev yardım

TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra son yıllarda sürekli değişen şirket yönetimi Uşak Belediyesi'ne geçen Uşakspor, birlik-beraberlik gecesinde kenetlendi. Kentin profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Uşakspor için Kent Tarihi Müzesi'nde düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğinde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve esnaf odaları yöneticileri ile bir araya geldi. Uşakspor için her türlü desteği esirgemeyeceğini ifade eden Belediye Başkanı Özkan Yalım, kırmızı-siyahlı takımın geleceği için el ele vererek daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşma çağrısında bulundu. Gecede katılımcılardan Uşakspor için 10 milyon TL'ye yakın destek toplandı.

MUĞLASPOR'DA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor'da görev dağılımı gerçekleşti. Olağan genel kurulda Başkan Menaf Kıyanç'ın güven tazelemesinin ardından yeşil-beyazlılarda Haluk Beyimoğlu, Muhammet Ali Bahçeyaka ve İbrahim Güngör başkan vekili, Durmuş Ali Öztürk, Semih Soykan ve Özcan Saygın as başkanlığa getirildi. Kulüpte profesyonel futbol şube sorumlusu ise Abdullah Eskihisarlı oldu. Muğlaspor'da Mali Komite Başkanı Cahit Alkan, Sosyal Komite Başkanı Koray Türkan, Basın Sözcüsü Barış Yayman, Futbol Altyapı Şube Sorumlusu Ahmet Niyazi Çağlar, Yağmur Küçük, Diğer Branşlar Şube Sorumlusu İlker Barış Kalaç, Taraftardan Sorumlu Yönetici Aşkın Fahri Gezici, Sağlık Şube Sorumlusu Şadi Ballı, Tesis ve Konaklama Sorumlusu Muhammet Sevinç, Reklam ve Pazarlama Sorumlusu Aykut Asar, Proje Geliştirme Birimi Erhan Çetinkaya, Mali Komite Üyesi Oral Kaplan, Raif Özdemir, Ege Erman Tölek, Sosyal Komite Üyesi Nacide Baş, Muzaffer Akgül, Hüseyin Özcan, Genel Kaptan Süleyman Çulha, Bölge Temsilcisi Fahri Keleş oldu.