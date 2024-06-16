Bodrum FK Enes’i kaptı

SÜPER Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, gençlere ilgisini sürdürüyor. Transferde genç ve geleceği parlak isimleri kadrosuna katan yeşilbeyazlılar, son olarak Enes Öğrüce'yi Süper Lig ekiplerinin elinden kaptı. TFF 2'nci Lig'e düşen Altay'ın geçen sezon son 11 maçta vitrine çıkardığı genç orta saha oyuncusu Enes Öğrüce, gelecek yıl Muğla ekibinin başarısı için ter dökecek.

ÜCRETİ MERAK KONUSU

Altay Başkanı Süleyman Özkaral önceki gün Antalya'ya giderek genç oyunculara yatırım yapan Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk'le masaya oturdu ve el sıkıştı. Altay'ın 17 yaşındaki Enes Öğrüce'nin transferinden alacağı bonservis ücreti merak konusu oldu. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişip 2022'de profesyonel sözleşme imzalayan Enes, U16 Milli Takımı'nda 7, U17 Milli Takımı'nda 2 kez şans bulduktan sonra son olarak U18 Milli Takımı'na alındı. Geçen sezon 1'inci Lig'de 12 maçta görev yapan merkez orta saha, 1 kez rakip fileleri sarstı. Enes'i Süper Lig ekipleri Alanyaspor ve Başakşehir'de istiyordu.

ÇİFTE KUPALI TATİL

Son yıllarda basamakları tek tek atlayarak Bölgesel Amatör Lig'den başladığı yükselişte tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başaran Bodrum FK, 1'inci Lig'deki Play- Off şampiyonluğunu ailecek tatil yaparak kutladı. Yeşil-beyazlıların 2022 yılında 2'nci Lig'deki Play-Off şampiyonluğunda olduğu gibi Başkan Fikret Öztürk ve Ali Şafak Öztürk, tüm takım ve teknik heyeti aileleriyle birlikte Antalya'daki otellerinde ağırladı. Tatil dönüşü yeşil-beyazlılar, 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de alınan çifte kupayla hep beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.