Karşıyaka’da transfer başlıyor

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Süper Lig patentli deneyimli teknik adam Mustafa Reşit Akçay'ı getiren Karşıyaka, transfer harekatına başlıyor. Reşit Akçay'dan bayram tatili sonrası iç ve dış transferle ilgili kapsamlı raporunu alacak yeşil-kırmızılılarda kalacak-gidecek isimler önümüzdeki günlerde netleşecek. İç transferle ilgili ön hazırlık yapan Karşıyaka, dış transfer konusunda da kapsamlı listesinde bulunan isimlerle görüşmeleri sürdürüyor. Ligde yeni sezonun 8 Eylül'de başlayacağı açıklanırken, İzmir temsilcisi antrenmanların startını vereceği tarih ve kamp programını da belirleyecek. Yeşil-kırmızılıların temmuz ayının ortasında antrenmanlara başlaması planlanıyor.

ALTINORDU'DA START 1 TEMMUZ'DA

TFF 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi kadrosunun büyük bölümünü yenileyen Altınordu hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak. Geçen sezonki kadrosunda yer alıp sözleşmeleri sona eren 12 futbolcusuyla vedalaşan İzmir temsilcisi şimdiye kadar hepsi gurbetçi olmak üzere 5 takviye yaparken, kurmaylar takımın çabuk kaynaşması için planlarını yaptı. Kırmızı-lacivertli ekipte uyum sorununu hızlı atlatmayı hedefleyen Teknik Direktör Olcay Şahan ve 7 kişilik ekibinin kamp döneminde yoğun mesai harcayacağı ifade edildi. Dış transferde 3 oyuncuyla daha anlaşmayı planlayan Altınordu kamp döneminde oynayacağı özel maçlarla sezona hazır bir şekilde girmeyi hedefliyor. Altınordu yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla girecek.

MANİSASPOR 59. YAŞINI KUTLADI

Manisa Sakaryaspor Gençlik Kulübü adıyla 1931 yılında kurulan ve 15 Haziran 1965 tarihinde Manisaspor adını alan Manisa'nın en büyük marka değeri olan Manisaspor 59. yaşını kutladı. Süper Ligde 6 sezon mücadele eden ve birçok ünlü ismi Türk Futboluna kazandıran Manisaspor girdiği mali sıkıntılar, transfer yasakları ve puan silme cezaları sonucu bugün Manisa Süper Amatör Lig'de mücadele etmesine rağmen Manisa'da en fazla taraftara sahip kulüp olarak dikkat çekiyor. Yıllardır altyapısından yetişen genç futbolcularıyla ayakta kalmaya çalışan Manisaspor'un 'Tarzanlar' olarak bilinen taraftarları kuruluş yıldönümünde takımlarını yalnız bırakmayarak Manisa'nın sokak ve caddelerini siyah-beyaz renklere bürüdü.

SOMASPOR'UN GÖZÜ FATİH'İN ÜZERİNDE

TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor, bir yandan teknik direktör sorunun çözmeye çalışırken, bir yandan da kadro mühendisliğine başladı. Siyah-beyazlıların gündemine gelen isim ise Fatih Bektaş oldu. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Zonguldak Kömürspor'da geçiren ve küme düşme acısı yaşayan Fatih sezonun sona ermesiyle birlikte Kocaelispor'a geri döndü. Siyahbeyazlı kurmayların, Birinci Lig ekibi Kocaelispor ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan 24 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için harekete geçtiği ve Körfez ekibiyle yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği iddia edildi. Fatih, geçen sezon Zonguldak ekibinde 37 maçta 7 gol kaydetti.

AYVALIKGÜCÜ'NDEN ERDEM CAN ATAĞI

TFF 3. Lig'de geçen sezon Play-Off oynayan, ancak sonunu getiremeyen Ayvalıkgücü Belediyespor, bu sezon hedefe ulaşmak için kolları sıvadı. Forvet hattını güçlendirmek isteyen kırmızı-beyazlıların Erdem Can Polat için harekete geçtiği öğrenildi. Gümüşhanespor'da küme düşme acısı yaşayan 21 yaşındaki futbolcunun da Balıkesir ekibine gelmeye sıcak baktığı iddia edildi. Ayvalıkgücü'nün resmi teklifini ilettiği ve cevap beklediği öne sürüldü. Kariyerine Boluspor'da başlayan Erdem Can, sırasıyla Zonguldak Kömürspor ve Gümüşhanespor formalarını da terletti. Geçen sezon Karadeniz ekibinde 26 maça çıkan Erdem 5 gol attı.