Sepil çok iddialı

Süper Lig'e 2 sezon sonra dönen Göztepe'de 10'uncu yılına giren eski başkan ve Onursal Başkan Mehmet Sepil, önemli açıklamalarda bulundu. 2022'de Türk sporunun ilk yabancı yatırımcısı Sport Republic'i futbol takımı yönetimi için İzmir'e getiren Sepil, kulübün geleceği ile ilgili iddialı konuştu. Göztepe'nin küme düştüğünde sıfır borçla 1. Lig'e gerilediğini vurgulayan Sepil, "Bizimle beraber düşen Altay'ın durumu belli. Borçlu düştüler. Yabancı ortağımızla birlikte Göztepe'yi asla bu durumlara düşürmeyeceğiz. Hem futbolda hem olimpik branşlarda Türkiye'nin en iddialı kulübünü oluşturacağız. Bunları yaparken de para yönetimini de iyi ayarlayacağız" diye konuştu. Sport Republic şirketi ve Rasmus Ankersen'in futbola çok profesyonel baktığını belirten Mehmet Sepil, kulüpteki yeni yapıyı da övgü dizdi.

"STARLARIMIZ VAR"

Sepil, "Stanimir Stoilov bizim beklediğimiz oyun felsefesini zaten kendi benimsemiş. O disiplinin tam temsilcisi. Sportif Direktör Ivan Mance ve CEO Kerem Ertan da bizimle birlikte. Süper starlarımız var" dedi. İnciraltı'ndaki olimpik branşlar yerleşkesinin yapılacağını ifade eden Sepil, "Orası müthiş bir yer. Önümüzdeki 2 sene içinde bütün Türkiye'nin konuşacağı bir tesis alanı haline getireceğiz. Torbalı'daki altyapı projesinden de vazgeçmiş değiliz" ifadelerini kullandı.

'MOURİNHO BÜYÜK ŞANS'

Futbolda büyük paralar harcanması konusunda da değerlendirmelerde bulunan Mehmet Sepil, "Mesela Fenerbahçe dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinyo'yu getirdi. Türk futbolu markası adına önemlidir. Geçen sene Galatasaray ve Fenerbahçe ligi aldı, götürdü. Son maça kadar şampiyon belli değildi. Ancak biz bunu pozitif enerjiyle yansıtamadık, sürekli tartışmalarla ve kavgalarla işi götürdük. Türk futbolu için inanılmaz bir hikaye olacaktı" ifadelerini kullandı.