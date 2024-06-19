İspanya’dan Arda Güler için çarpıcı iddia!

EURO 2024'te A Milli Takım'ın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmaya damga vuran Arda Güler için İspanya'dan çılgın bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arda Güler'in Real Madrid'le yapacağı görüşmenin ardından transferin resmiyet kazanabileceği aktarıldı.

GÜRCİSTAN MAÇINDA ŞOV YAPTI

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, Portekiz ve Çekya'nın da yer aldığı grupta liderliğe yükseldi.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Gürcistan maçında oynadığı futbol ve uzun yıllar unutulmayacak golüyle karşılaşmaya damga vurdu.

Avrupa basını Arda Güler'i manşetlere çıkarırken genç yıldız için "Türkiye'nin mücevheri" ifadeleri kullanıldı.

İSPANYA'DAN ARDA GÜLER İÇİN ÇARPICI İDDİA

EURO 2024'ün ilk haftasında adından söz ettirmeyi başaran Arda Güler için İspanya'dan çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Planeta Madrid'de yer alan habere göre Arda Güler, turnuva sonrası Real Madrid yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek ve takımdan ayrılıp ayrılmayacağı bu toplantının ardından belli olacak.

Habere göre Real Sociedad daha önce Arda Güler'in kiralanması için Real Madrid'le görüşmüş ve İspanyol devi milli yıldızın gelişimini tamamlamak için bu teklifi kabul etmişti.

"GELECEĞİ İLE İLGİLİ TARTIŞMALARA YENİ KAPI AÇTI"

Haberin detayında Arda Güler'in Real Madrid formasıyla sezonun sonunda yakaladığı formu EURO 2024'e de taşıdığı ve bu performansın yeni tartışmalara kapı açtığı vurgulandı.

Real Madrid'de düzenli olarak forma giyebilmesi için Arda Güler'in fiziksel açıdan gelişimini tamamlaması gerektiği belirtilen haberde "Görünen o ki Real Madrid'de sezonun son bölümünde bıraktığı iyi hissi devam ettiriyor ve bu da geleceğiyle ilgili tartışmalara yeniden kapı açıyor. Gelişmeye devam etmesi gereken bir oyuncu olduğu açık ve olası bir kiralık hamlesi, kulübün de bildiği gibi, çok fazla oynama süresi almasını sağlayacaktır." denildi.

"KARAR ÇOKTAN ALINDI"

Real Madrid'in Arda Güler'i gelecek sezon da takımda tutmayı planladığı fakat yapılacak toplantının ardından genç yıldızın kararına göre kiralama seçeneğinin değerlendirilebileceği aktarıldı.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

Aslında bir karar çoktan alındı ve onu gönderecekleri kulübü çoktan seçtikleri için kiralık bir hamle düşündükleri bir seçenek. Her ne kadar bir şart olsa da Madrid Arda'nın gitmesine izin vermek istemiyor ve ancak Arda bunu açıkça isterse kabul edecek. Eğer Arda kalmak istiyorsa, kendilerine gelen tekliflerin hiçbirini dinlemeyecekler.

Real Sociedad şu anda Arda Güler'i almak için en fazla seçeneğe sahip olan kulüp. Emsaller olumlu olduğu için bunun en iyi seçenek olduğuna inanıyorlar.

Real Sociedad, Arda Güler'in son düzlükte gösterdiği performansa değer veriyor gibi görünürken, Madrid hem Odegaard hem de Kubo ile yaşadığı iyi deneyimleri tekrarlamak istiyor çünkü her ikisi de Sociedad'da ilerleme kaydetti ve Real Madrid, Güler'in kiralık olarak aynı etkiyi yaratabileceğine inanıyor.