Yusuf Aslan oluyor

Trendyol Süper Lig'i rekor puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor. Çok sayıda dünya yıldızının adının geçtiği sarı-kırmızılıların ilk transferi Türkiye'den gerçekleşmek üzere. Uzun süredir Adana Demirspor'dan ayrılacağı konuşulan Yusuf Sarı, kariyerinin belki de en flaş imzasını atmak için geri sayıma geçti. 25 yaşındaki milli kanat oyuncusunun Galatasaray'a transferi artık an meselesi. Alınan bilgiye göre, Adana Demirspor ile Galatasaray bu konuda anlaşmaya vardı. İki ekibin önümüzdeki günlerde anlaşmalarını resmiyete dökeceği bildirildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Sarı-kırmızılıların, 25 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Yusuf Sarı, 2022'den beri formasını giydiği Adana Demirspor ile tüm kulvarlarda 63 resmi maça çıktı. Milli oyuncu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 16 asist üreterek takımına skor katkısı vermeyi başardı. 25 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon 30 maçta 5 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Yusuf Sarı, A Milli Takım formasını da 4 kez terletirken 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.