Boupendza Kartal’a doğru

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın radarına, Hatayspor formasıyla daha önce Süper Lig'i sallayan Aaron Boupendza girdi. Süper Lig'de Hatayspor formasıyla sergilediği performansla büyük beğeni kazanan Aaron Boupendza, muhteşem form grafiği sonrasında 4.2 milyon Euro karşılığında Al-Arabi'ye transfer olmuştu. Burada çok tutunamayan Gabon'lu golcü, önce 7 milyon Euro'ya Al-Shabab'a, ardından 6.5 milyon Euro'ya sonra ABD ekibi Cincinnati'ye transfer olmuştu.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

ABD Ligi ekibiyle 13 maçta 3 golle oynayan 27 yaşındaki hücumcu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Gabon basınında yer alan habere göre; Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ın Aaron Boupendza ile ilgilendiği kaydedildi. Başarılı santrforun, Kartal'ın transfer listesinde üst sıralarda olduğu belirtildi. 27 yaşındaki santrfor, Gabon Milli Takımı'nda 33 müsabakada süre aldı. Aaron Boupendza bu mücadelelerde 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Aaron Boupendza'nın güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.